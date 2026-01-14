«Καμία εκπροσώπηση των αγροτών της Κρήτης στη συνάντηση!»

Πολλή σκόνη σηκώθηκε και πολλή συζήτηση έγινε για την εκπροσώπηση της Κρήτης στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες των μπλόκων που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου! Ποιοι πήγαν ότι γιατί πήγαν. Ποιος το αποφάσισε και πώς προέκυψε. Ποιους εκπροσωπούσαν κι αν υπήρχε έγκριση του ( όποιου τέλος πάντων συντονιστικού ) αγροτικού κινήματος.

Διαβάστε για την απουσία της Κρήτης από τη συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη.