Ηράκλειο: Το βάρος της καθημερινής φροντίδας οδήγησε 85χρονο πίσω από τα κάγκελα

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 85χρονος από το Ηράκλειο, μετά τις καταγγελίες ότι απείλησε την υπερήλικη, κατάκοιτη σύζυγό του, λέγοντας πως θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι διατύπωσε τέτοιες απειλές και περιγράφει τον εαυτό του ως ψυχικά εξουθενωμένο, σε κατάσταση οριακής κατάρρευσης, εξαιτίας της αδιέξοδης καθημερινότητας και της πίεσης που βίωνε.

