Ηράκλειο: «Με το DNA θα λάμψει η αλήθεια», λέει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του

Μία ημέρα μετά την προφυλάκισή του, ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του στη Μεσαρά Ηρακλείου, υποστηρίζει ότι είναι αθώος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

«Είμαι αθώος. Δεν κάναμε καλά τα παιδιά. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούσαν να τα κουμαντάρουν παρότι προσπάθησαν πολύ. Είναι ψευδής η μήνυση. Με το που θα βγει το DNA θα λάμψει η αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι ο άνθρωπος αυτός όσον αφορά την κατηγορία του βιασμού είναι αθώος. Σε αυτό του συμπαρίσταται όλη η τοπική κοινωνία, τόσο από την εργασία του όσο και από το χωριό του. Επιπροσθέτως θα ήθελα να πω, ότι είχε δείξει έκδηλο ενδιαφέρον και η διευθύντρια του σχολείου που πήγαινε η μεγάλη του κόρη, που είναι ΑμεΑ. Οι γονείς δεν μπορούσαν να τιθασεύσουν τα παιδιά», δήλωσε ο δικηγόρος του 54χρονου, Γιάννης Χατζηδάκης.

Ελεύθερη η μητέρα για ενδοοικογενειακή βία

Την ίδια ώρα, ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και μη προσέγγισης των ανήλικων τέκνων της, αφέθηκε η 42χρονη μητέρα. «Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά της συγκεκριμένης κατηγορουμένης» ανέφερε ο Γιάννης Χατζηδάκης, συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης.



Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Λευτέρης Κάρτσωνας, σημείωσε ότι κατά την απολογία της η 42χρονη δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται και πώς «δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιστατικό, δυνάμενο να θεμελιώσει υπόνοια ενοχής για τα συγκεκριμένα αδικήματα». Επιπλέον, επισήμανε πως «δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους γονείς», ενώ σχολίασε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης θα ζητηθεί διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης όλων των μελών της οικογένειας «διότι κατά την άποψή μας αυτό δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη της αξιοπιστίας ενός εκάστου των φερομένων μαρτύρων».

