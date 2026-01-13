Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε άγρια τον ηλικιωμένο πατέρα του

Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση του δικαστηρίου ένας 53χρονος ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε άγρια τον ηλικιωμένο πατέρα του στην περιοχή της Λαμίας.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου όταν γείτονες κάλεσαν τις Αρχές και κατήγγειλαν ότι άκουγαν φωνές από το σπίτι του ηλικιωμένους. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν γυμνό τον ηλικιωμένο σε κατάσταση σύγχυσης, φέροντας σημάδια στο σώμα του.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τον είχε χτυπήσει ο γιος του και έτσι ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για περιποίηση των τραυμάτων του.

Ο 53χρονος κατέληξε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης σε βάρος του 80χρονου πατέρα του, ο οποίος είναι άτομο που λόγω ηλικίας θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί.

Στην απολογία του ο 53χρονος υποστήριξε ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κι εκείνο το πρωινό ευρισκόμενος σε κρίση, άρχισε να σπάει και να πετάει αντικείμενα εκτός σπιτιού.

Για τις πληγές υποστήριξε ότι της είχε υποστεί μόνος του καθώς τριγύριζε άσκοπα σε χωράφια και πιθανότατα να τραυματίστηκε εκεί. Επιπλέον κατέθεσε ότι ουδέποτε έχει απλώσει χέρι στον πατέρα του ο οποίος χρειάζεται ιατρική υποστήριξη.

Το Δικαστήριο, που συνεδρίασε τη Δευτέρα έκρινε ένοχο τον 53χρονο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς να μετατρέψει την ποινή. Αποφάσισε την έκτιση των 6 μηνών και την αναστολή του υπολοίπου, αφαιρώντας επίσης και την 3ημερη κράτησή του. Δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κατηγορουμένου κι έτσι ο 53χρονος οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.