Τρόμος στον Πύργο: Της επιτέθηκε ο σύζυγός της με μαχαίρι και μετά επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε για γυναίκα στον Πύργο όταν δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό ο οποίος κρατούσε μαχαίρι. Έντρομη η γυναίκα, κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού για να σωθεί.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο σύζυγός της, βρέθηκε - άγνωστο γιατί έως τώρα - σε κατάσταση αμόκ και την απείλησε με μαχαίρι. Όλα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (13/1), μετά από έναν άγριο καβγά

Ο άνδρας, περίπου 50 ετών, άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό, σύμφωνα με το patrisnews. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Μέσα στον πανικό και τον φόβο για τη ζωή της, η γυναίκα βρήκε την ψυχραιμία και τη δύναμη να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της και να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα. Από εκεί κάλεσε την Αστυνομία, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που θύμιζε ταινία. Ο άνδρας κρατούσε ακόμα το μαχαίρι και απειλούσε να βάλει τέλος στην ζωή του.

Σχεδόν για 45 λεπτά, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με ψυχραιμία και διαπραγματεύσεις να τον μεταπείσουν, να αφήσει το μαχαίρι και να μην κάνει το κακό. Τελικά, μετά από έντονη πίεση και διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πέταξε το μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα, βάζοντας τέλος σε ένα οικογενειακό δράμα που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία.



Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.