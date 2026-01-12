Μεσαρά: Προφυλακιστέος ο πατέρας μετά την απολογία του - Εκκρεμεί το DNA για το βρέφος της κόρης του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 54χρονος από χωριό της Μεσαράς, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τον κατ' εξακολούθηση βιασμό των δύο κορών του.

Η απολογία του πραγματοποιήθηκε στα Δικαστήρια Ηρακλείου, όπου έφτασε λίγο πριν τις 11:00. Μεταξύ των κρίσιμων ερωτημάτων είναι και τα αποτελέσματα της εξέτασης γενετικού υλικού (DNA) που αφορά το βρέφος το οποίο έφερε στον κόσμο τον Ιούλιο η 23χρονη κόρη της οικογένειας, άτομο με νοητική υστέρηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Cretalive, οι συνήγοροι υπεράσπισης, κύριοι Ελευθέριος Κάρτσωνας και Γιάννης Χατζηδάκης, κατέθεσαν και αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα μέλη της οικογένειας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Πουθενά δεν φταίω, όλα τα έκαναν αυτά», φώναζε κατά την απομάκρυνσή του από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισής του.

Μάλιστα, στο Δικαστικό Μέγαρο, βρέθηκαν και κάτοικοι του χωριού του, οι οποίοι δήλωσαν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του.