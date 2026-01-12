Κρήτη: Πάρτε φακό και φωτογραφική μηχανή και καταγράψτε τα υδρόβια πουλιά!
Κάλεσμα της Ορνιθολογικής Εταιρείας για μία δράση, στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος άτομα και από την Κρήτη!
Βρίσκεστε κοντά σε κάποια λίμνη ή ακόμα και φράγμα; Σας αρέσει η επαφή με τη φύση και θέλετε να γίνετε για λίγο επιστήμονας; Το επόμενο Σαββατοκύριακο 17 με 18 Ιανουαρίου 2026 πάρτε μαζί σας όλα τα απαραίτητα: μεγεθυντικό φακό και φωτογραφική μηχανή και καταγράψτε τα υδρόβια πουλιά!
Διαβάστε για τη δράση της Ορνιθολογικής Εταιρείας.