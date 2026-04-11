Τραγωδία στην Καβάλα: 3χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο

Μία ασύλληπτη τραγωδία συνέβη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, με θύμα ένα 3χρονο παιδάκι που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, το τροχαίο στην Καβάλα συνέβη αμέσως μετά το Παλαιοχώρι και πριν τη Νικήσιανη, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά ταξί με ΙΧ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και ακόμη δύο τραυματίες.

Η αιτία κάτω από την οποία έγινε το τροχαίο παραμένει ακόμα άγνωστη.