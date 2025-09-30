Καβάλα: Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από την Καβάλα.

Δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στον δρόμο του Παληού, στις Γλάστρες.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες της Πρωινής, υπάρχουν 4 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σύγκρουση ως μετωπική.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο ασθενοφόρα, όχημα της Πυροσβεστικής αλλά και η Τροχαία. Ένας από τους τραυματίες απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.