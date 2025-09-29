Τραγωδία στη Σκόπελο: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο - Ήταν η τελευταία του μέρα στη σεζόν

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στη Σκόπελο με θύμα έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 6 τα ξημερώματα όταν το ΙΧ του 20χρονου εξετράπη από την πορεία του υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο 20χρονος ήταν συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα. Οδηγός και συνοδηγός ήταν δύο συνομήλικοί του, από τη Σκόπελο, οι οποίοι έχουν άδεια μετά την ορκωμοσία τους στο Στρατό.

Πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», αναφέρουν ότι ο άτυχος νεαρός βρισκόταν στο νησί για εργασία τη θερινή σεζόν. Δούλευε σε ξενοδοχείο και χθες ήταν η τελευταία του μέρα.

Το βράδυ βγήκε βόλτα με φίλους, καθώς σήμερα στις 06:50 θα αποχωρούσε από το νησί με δελφίνι.

Το αυτοκίνητο των τριών νεαρών εξετράπη της πορείας του σε στροφή στο 2χλμ της Επαρχιακής Οδού Σκοπέλου – Σταφύλου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο. Από το τροχαίο ο 20χρονος τραυματίστηκε κεφάλι και απεγκλωβίστηκε από το όχημα από πυροσβέστες.

Διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Οι άλλοι δύο νεαροί έχουν τραυματιστεί και αυτή τη στιγμή διακομίζονται Βόλο, ωστόσο δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου.