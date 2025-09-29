Βίντεο ντοκουμέντο από σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση 40χρονη

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (28/9) στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη όταν αυτοκίνητο παρασύρει μια 40χρονη γυναίκα, της οποία η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ThessPost.gr, λίγο πριν τις 8 το πρωί η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο φρενάρει ενώ ακριβώς από δίπλα η γυναίκα παραμένει στον δρόμο μετά τη σύγκρουση.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: