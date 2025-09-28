Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων - Νεκρός ο ένας επιβάτης
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του στον δρόμο από Ροβιές προς τον Όσιο Δαυίδ.
Νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline ο ένας από τους δύο επιβάτες του ΙΧ που έπεσε σε χαράδρα το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια.
Το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.
Ο οδηγός σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviaonline ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σπεύδει στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Στο σημείο σπεύδει και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.