Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων - Νεκρός ο ένας επιβάτης

Νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline ο ένας από τους δύο επιβάτες του ΙΧ που έπεσε σε χαράδρα το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια.



Το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.



Ο οδηγός σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviaonline ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σπεύδει στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Στο σημείο σπεύδει και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.