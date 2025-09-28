Ελλάδα Εύβοια Τροχαίο Local News

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων - Νεκρός ο ένας επιβάτης

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του στον δρόμο από Ροβιές προς τον Όσιο Δαυίδ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline ο ένας από τους δύο επιβάτες του ΙΧ που έπεσε σε χαράδρα το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια.

Το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Ο οδηγός σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviaonline ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σπεύδει στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Στο σημείο σπεύδει και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

