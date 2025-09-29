Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 22χρονος στο Πόρτο Ράφτη - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

Τραγωδία σημειώθηκε στο Πόρτο Ράφτη τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 21χρονος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 22χρονου συνοδηγού. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και άλλος ένας νεαρός ο οποίος επίσης δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στελέχη της οποίας ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τον 22χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.