Τροχαίο με παράσυρση στη Θεσσαλονίκη: Μάχη για τη ζωή της δίνει 45χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα εισόδου προς το κέντρο της πόλης.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα, με την κατάστασή της να θεωρείται κρίσιμη.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για εγκατάλειψη, καθώς ο οδηγός σταμάτησε άμεσα και αυτή την ώρα καταθέτει στις Αρχές για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.