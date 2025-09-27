Ηγουμενίτσα: «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω», λέει η οδηγός που παρέσυρε θανάσιμα τον 11χρονο

Ουρλιάζοντας και κλαίγοντας, η οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε θανάσιμα τον 10χρονο Μάξιμο μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας, καθώς ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγική κατάληξη του δυστυχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Λαδοχώρι, όταν ο 11χρονος προσπάθησε να περάσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της γυναίκας. Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη μάλιστα μπροστά στα μάτια των γονιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η οδηγός ήταν σε τραγική κατάσταση όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν.

Όταν τη ρώτησαν πώς έγινε το τροχαίο, είπε: «Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει έκθεση αυτοψίας, να ελεγχθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να ληφθούν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οδηγός φαίνεται πως δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της.