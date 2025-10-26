Λαυράκι έβγαλε η διάσωση 50χρονου στην Ηγουμενίτσα - Κουβαλούσε στο σκάφος του 136 κιλά χασίς

Το πρωί της Παρασκευής περιπολικό σκάφος του Λιμενικού πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης ενός 50χρονου Αλβανού, από μισοβυθισμένο σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Πρασούδι», στην Ηγουμενίτσα.



Άμεσα, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές που διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε ξηρά και θάλασσα.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ



Με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανασύρθηκαν από το εσωτερικό του σκάφους πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικά, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 79,75 κιλών.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Στις έρευνες που έγιναν την επόμενη ημέρα στη θαλάσσια περιοχή «Βοντά» Σαγιάδας εντοπίστηκε επιπλέον σάκος, ο οποίος αποτελούσε μέρος του συνολικού φορτίου και περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 56,13 κιλών. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ανήλθε στα 135,88 κιλά.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις του νόμου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», καθώς επιχείρησε να εισάγει παράνομα στη χώρα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και για «παράνομη είσοδο στη χώρα» καθώς στερείτο νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το πολυεστερικό σκάφος ως μέσο μεταφοράς τους και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).