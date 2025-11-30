Ηγουμενίτσα: Αστυνομικοί βρήκαν σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου 47,5 κιλά χασίς

Ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν και εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην Ηγουμενίτσα, μέσα σε αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και πλέον τα δύο άτομα κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.