Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα εντοπίστηκε 55χρονος - Τον βρήκε ο συγκάτοικός του

Ο άτυχος άνδρας είχε επισκεφθεί την πόλη προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα - Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Ο άνδρας μάλιστα φαίνεται να είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost.gr, τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του στο ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο ξενοδοχείο.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.

