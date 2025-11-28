Πρέβεζα: Κατολίσθηση βράχων προκάλεσε διπλή σύγκρουση οχημάτων

Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις βράχων και χωμάτων από τα πρανή σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, κάτι που δημιουργήσει επιπλέον σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί της Παρασκευής (28/11) ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στην εθνική οδό Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Καστροσυκιάς Πρέβεζας, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το onprevezanews.gr, ο οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, που κινούταν πιθανότατα προς Πρέβεζα, δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν μεγάλοι βράχοι είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Το όχημα προσέκρουσε πάνω τους, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα ημιφορτηγάκι που ακολουθούσε την ίδια κατεύθυνση αντιλήφθηκε το ακινητοποιημένο Ι.Χ. την τελευταία στιγμή. Στην προσπάθειά του να το αποφύγει, ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενη χαράδρα.

Credits: onprevezanews.gr

Από το τροχαίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του πρώτου Ι.Χ., ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πρέβεζας για περαιτέρω εξετάσεις. Οι δύο επιβάτες του ημιφορτηγού κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, σπάζοντας το τζάμι του οχήματος, και βγήκαν σώοι από τη χαράδρα, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Credits: onprevezanews.gr

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς ο δρόμος παρέμεινε επικίνδυνος λόγω της κατολίσθησης και της συνεχούς βροχόπτωσης. Η κυκλοφορία διεξήχθη με δυσκολία για αρκετή ώρα, ενώ έγιναν προσπάθειες απομάκρυνσης των βράχων και ασφάλισης του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, το οποίο παρουσιάζει αυξημένους κινδύνους έπειτα από έντονα καιρικά φαινόμενα.