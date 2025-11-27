Αμφιλοχία: «Φούσκωσε» ρέμα και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του - Γέμισε λάσπη ο Αμβρακικός

Η κακοκαιρία ADEL συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν από την Τετάρτη (26/11) και την Αιτωλοακαρνανία. Μάλιστα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή, είχαν ως αποτέλεσμα να «φουσκώσει» επικίνδυνα χείμαρρος στην Αμφιλοχία.

Συγκεκριμένα, το ρέμα «Αγγέλω» (βρίσκεται σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων από την πόλη με κατεύθυνση την Άρτα) , όπως φαίνεται και σε βίντεο από την περιοχή που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερχείλισε με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κινούνται με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο και να εκβάλλουν με ορμή σε αυτόν. Οι εικόνες που δημοσιεύονται από την τοπική ιστοσελίδα Agriniopress, είναι ενδεικτικές της έντασης του φαινομένου.

Το νερό έχει αποκτήσει καφέ απόχρωση από τις φερτές ύλες, ενώ η δύναμη της ροής αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το δίκτυο των μικρών ρεμάτων και χειμάρρων στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες και ημέρες. Μάλιστα το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε και στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Δείτε βίντεο: