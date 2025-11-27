«Παραδομένα» στην κακοκαιρία τα Τζουμέρκα: Μεγάλη κατολίσθηση - Σπίτια στο χείλος του γκρεμού

Δραματική είναι η κατάσταση στην Ήπειρο μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Την ώρα που η ADEL συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της από τα ορεινά της Κόνιτσας και την Σαγιάδα μέχρι τα «πληγωμένα» Τζουμέρκα δεκάδες μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να δώσουν προσωρινές λύσεις.

Στα Τζουμέρκα πολλές κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και χωριά βυθίστηκαν στην λάσπη. Εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Σε πολλά σπίτια το νερό εισέβαλε βίαια, καταστρέφοντας ό,τι βρήκε στο διάβα του. Κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς στέγη και φιλοξενούνται προσωρινά σε συγγενείς ή δομές.

Για να φτάσει κανείς σε ορισμένους οικισμούς, χρειάζεται να περάσει μέσα από πρόχειρα αναχώματα, όπου τα σκαπτικά μηχανήματα έχουν ανοίξει κυριολεκτικά μια στενή λωρίδα για να επιτρέψουν την πρόσβαση.

Η κατάσταση στην περιοχή του Άγναντα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς το πρωί της Πέμπτης (27/11) σημειώθηκε μια ακόμα κατολίσθηση. Το έδαφος έχει υποχωρήσει σημαντικά και τα σπίτια βρίσκονται πλέον κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού.

Η εικόνα που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης μιλά από μόνη της και αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής: μεγάλα κομμάτια γης έχουν καταρρεύσει, δημιουργώντας μια επικίνδυνη ζώνη αστάθειας σε απόσταση αναπνοής από τις κατοικίες.

