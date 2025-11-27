Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας σε Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία - Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί

Δύσκολες ώρες διανύουν οι κάτοικοι σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία «Adel» δημιούργησε πολλά προβλήματα με πλημμύρες, υπερχειλισμένα ρέματα και κατολισθήσεις. Ωστόσο τα δύσκολα δεν πέρασαν καθώς από σήμερα (27/11) αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το διήμερο που ξεκινά από σήμερα.

Τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Αιτωλοακαρνανία το βράδυ της Τετάρτης (26/11) εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους από το 112 προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις, καθώς οι καταιγίδες και οι βροχές είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις τοπικά μέσα, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Κέρκυρα καταγράφονται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από νερά, αλλά και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα.

Έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εργάζονταν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών που είχαν εγκλωβιστεί στην κοίτη.

«Βιβλικές καταστροφές»

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Action24 ο δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης ανέφερε ότι έχουν γίνει βιβλικές καταστροφές. «Στη βόρεια Κέρκυρα για πέμπτη ημέρα δοκιμάζεται όλος ο τόπος. Βιβλικές καταστροφές. Χθες αυτό το κύμα πέρασε στη κεντρική και νότια Κέρκυρα και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Δεν λειτουργούν τα σχολεία, ποτάμια έχουν ξεχειλίσει, σπίτια έχουν πλημμυρίσει», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαχειμάρης.

«Η κατάσταση είναι τραγική, να δούμε ποιο θα είναι το αποτύπωμα μετά το τσουνάμι των πέντε ημερών που πέρασε ο βορράς. Μιλάμε για ζημιές σε υποδομές που κοστίζουν εκατομμύρια. Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση, άλλα δεν έχουν νερό. Γίνονται μεγάλες μάχες για την ηλεκτροδότηση. Μεταφέρουμε ανθρώπους από σπίτια σε σπίτια, ειδικά τους ασθενείς. Εκεί που πάει λίγο να εξομαλυνθεί ο καιρός ξαφνικά πέφτει μια καταιγίδα σε συγκεκριμένα χωριά και οικισμούς και φοβερές συνέπειες», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και στη Δασιά παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μετακινήσεις. Στην περιοχή Κυρά Χρυσικου έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι χθες κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν παιδιά με τους γονείς τους, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε απομάκρυνση του πλεξιγκλάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει να δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις, καθώς και για κοπές δέντρων, ενώ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που καθιστά την πρόσβαση σε σχολεία σε πολλές σχολικές μονάδες επικίνδυνη ο δήμος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στα βόρεια, κεντρικά και νότια του νησιού.

CorfutvNews

Προβλήματα και στην Αιτωλοακαρνανία

Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο χωριό, προβλήματα από την κακοκαιρία είχαν σημειωθεί και το 2017.

Προληπτικά κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Πέμπτη (27/11) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Αναλυτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και τη Θράκη.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στα βορειοανατολικά έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην κεντρική Στερεά και τη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (28/11)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στα βορειοανατολικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (29/11)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή (30/11)

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 και στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα (1/12)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.