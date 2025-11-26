Κακοκαιρία Adel: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Πέμπτη

Με την κακοκαιρία Adel να... δείχνει τα δόντια της και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, είναι πολύ πιθανό αρκετές σχολικές δομές της χώρας να μην λειτουργήσουν την Πέμπτη (27/11).

Ήδη, έγινε γνωστό ότι οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μην ανοίξουν ορισμένα σχολεία. Αναλυτικότερα, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας. Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.



Παράλληλα, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.



Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.