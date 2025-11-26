Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ανοιχτά της Κέρκυρας - Εντυπωσιακές εικόνες

Τον εντυπωσιακό υδροστρόβιλο που σχηματίστηκε σε μικρή απόσταση από τις ακτές αντίκρισαν το πρωί οι κάτοικοι στο Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

Την ώρα που το νησί, όπως και ολόκληρη η περιοχή, βρισκόταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel», αρκετοί κάτοικοι κατέγραψαν με τα κινητά τους τη δίνη, η οποία ευτυχώς δεν προκάλεσε ζημιές. Λίγο πριν φτάσει στο νησί, ο υδροστρόβιλος εξασθένησε και τελικά διαλύθηκε, αφήνοντας πίσω του μόνο εντυπωσιακά πλάνα.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος (waterspout) είναι μία στροβιλισμένη στήλη αέρα που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα και συνδέει την επιφάνεια του νερού με τη βάση ενός σύννεφου.

Μοιάζει με ανεμοστρόβιλο, αλλά συνήθως είναι ασθενέστερος. Δημιουργείται όταν ασταθείς αέριες μάζες και έντονη υγρασία συναντούν σχετικά ζεστή επιφάνεια νερού.

Αν και οι περισσότεροι υδροστρόβιλοι είναι αβλαβείς και διαλύονται γρήγορα, μπορούν –σε σπάνιες περιπτώσεις– να γίνουν επικίνδυνοι αν πλησιάσουν στην ξηρά.