Χαλκιδική: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην περιοχή - Δείτε το βίντεο

Ένα εντυπωσιακό, αλλά και σπάνιο θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025 οι κάτοικοι σε ορισμένες περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ουρανούπολης, Αμμουλιανής και Τρυπητής σχηματίστηκε ένας υδροστρόβιλος.

Το φαινόμενο έγινε ορατό σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από τα βαριά σύννεφα και έμοιαζε με μια γιγαντιαία στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα. Παρόλο που εντυπωσίασε όσους τον είδαν, δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς η απόστασή του από τα σκάφη και την ξηρά ήταν ασφαλής.



Ναυτικοί της περιοχής εξηγούν στο halkidikinews.gr ότι δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Κάθε χρόνο, κατά το φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό υδροστρόβιλων.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος



Ο υδροστρόβιλος είναι ουσιαστικά ένας σίφωνας που σχηματίζεται πάνω από μια υδάτινη επιφάνεια, όπως μια θάλασσα ή μια λίμνη.

Αν και συχνά είναι λιγότερο έντονοι από τους τυπικούς σίφωνες της ξηράς, μπορούν να είναι επικίνδυνοι, καθώς φτάνουν σε ταχύτητες ανέμου που ξεπερνούν τα 100-150 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι υδροστρόβιλοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριους τύπους:

Υδροστρόβιλοι Καλών Καιρικών Συνθηκών (Fair-weather waterspouts): Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι και σχηματίζονται όταν δεν υπάρχει ισχυρή καταιγίδα. Η διαδικασία ξεκινά συνήθως στην επιφάνεια του νερού και ανεβαίνει προς τα πάνω. Υδροστρόβιλοι Υπό Καταιγίδα (Tornadic waterspouts): Αυτοί είναι σίφωνες που σχηματίζονται πρώτα στην ξηρά (από ισχυρές υπερκυτταρικές καταιγίδες - supercells) και στη συνέχεια μετακινούνται πάνω από το νερό, ή σχηματίζονται απευθείας πάνω από το νερό κάτω από ισχυρές καταιγίδες.

Ο πιο κοινός τύπος, αυτός των καλών καιρικών συνθηκών, έχει την εξής γενική διαδικασία, σύμφωνα με μετεωρολογικές μελέτες: