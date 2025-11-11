Σπάνιο φαινόμενο στο Ρέθυμνο: Yδροστρόβιλος και ουράνιο τόξο εντυπωσίασαν

Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό του Ρεθύμνου, στην περιοχή του Πλακιά, το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα patris.gr, την ίδια ώρα, στον ορίζοντα δημιουργήθηκε ένα έντονο ουράνιο τόξο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Οι εικόνες και τα βίντεο που κατέγραψαν πολίτες έγιναν γρήγορα viral, με τη φωτογραφία να δημοσιεύεται στη σελίδα «ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ» στο Facebook. Παράλληλα βίντεο από τον υδροστρόβιλο έφερε στο φως το creta24.gr.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι υδροστρόβιλοι δεν είναι ασυνήθιστοι κατά την περίοδο αστάθειας και έντονων τοπικών φαινομένων, ωστόσο η ταυτόχρονη εμφάνιση με ουράνιο τόξο θεωρείται ιδιαιτέρως σπάνια, καθώς απαιτεί συγκεκριμένο συνδυασμό υγρασίας, φωτός και ανέμων.



Ο υδροστρόβιλος είναι η δίνη ανάμεσα σε ένα «καταιγιδοφόρο νέφος» και της επιφάνειας της θάλασσας. Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.



Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στην στεριά εξανεμίζεται. Οι πιο πολλοί υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και η εμφάνισή τους οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εμφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη. Αν ένας ανεμοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονομάζεται υδροστρόβιλος ενώ στρόβιλοι μικρότερου μεγέθους μπορούν να εμφανιστούν πάνω από ερημικές περιοχές ή επίπεδες εκτάσεις που καλύπτονται από χώμα, παίρνοντας το όνομα σκονοδιάβολοι.