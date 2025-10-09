Χαλκιδική: Καταπάτησαν ρέμα και έσκαψαν πηγάδι – Για να ποτίζουν τα χωράφια (ΦΩΤΟ)

Δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης σε βάρος 2 ατόμων, σχετικά με υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκλήθηκε από εργασίες διάνοιξης πηγαδιού σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Αύγουστο του 2024 σε περιοχή της Χαλκιδικής, οι δύο δράστες με τη βοήθεια ενός χειριστή εκσκαφέα, προέβησαν στην εκρίζωση δέντρων για τη διάνοιξη δρόμου που οδηγούσε στο κέντρο ρέματος.

