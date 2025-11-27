Κακοκαιρία Adel: Νέα σφοδρή επιδείνωση με καταιγίδες, χαλάζι και επικίνδυνα φαινόμενα

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους με την έλευση της κακοκαιρίας Adel.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η επιδείνωση των φαινομένων θα σημειωθεί κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο.

Ήδη από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, εκδηλώθηκαν έντονες καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικές πλημμύρες και δυσχέρειες στην κυκλοφορία.

Η Πολιτική Προστασία είναι σε κατάσταση συναγερμού. Το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ήχησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για τους κατοίκους περιοχών στην Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τα δυτικό τμήμα της χώρας, ωστόσο θα επηρεαστούν και περιοχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, υψηλά τα επίπεδα βροχών θα σημειωθούν σήμερα, αλλά όχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών. Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το ποσό των 256 mm.

«Το κύμα κακοκαιρίας Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα. Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινηθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα, στην Αιτωλοακαρνανία όπου η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων. Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύτταρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά, αλλά όχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών. Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm!».

Την Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Πέμπτη 27/11, 00:00 – 03:00, Πέμπτη 27/11, 09:00 – 12:00 και Πέμπτη 27/11, 21:00 – 24:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.



Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας: