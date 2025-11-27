Breaking news icon BREAKING
Κίνηση: «Χάος» από νωρίς στον Κηφισό λόγω βροχής - Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Αθηνών

Δείτε πού σημειώνονται προβλήματα εξαιτίας και της βροχόπτωσης.

Φωτ.: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ενώ βροχή, κατά διαστήματα έντονη, σημειώνεται από τα ξημερώματα και στην Αττική, με την κακοκαιρία ADEL να έχει ξεκινήσει να επηρεάζει τη χώρα. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλές κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπως στην Ποσειδώνος, στην Αλεξάνδρας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

