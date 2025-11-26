Κι όμως σαν σήμερα χιόνισε στην Αθήνα το 1976 - Το νοσταλγικό βίντεο της εποχής

Ένα ασυνήθιστο καιρικό σκηνικό βίωσαν οι κάτοικοι της Αθήνας σαν σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 1976, καθώς ξύπνησαν με χιόνι στα τέλη Νοεμβρίου.

Μάλιστα στα βόρεια προάστια το χιόνι στρώθηκε ελαφρώς, στήνοντας από νωρίς ένα εορταστικό κλίμα. Όπως βέβαια σημείωνε χαρακτηριστικά η εκφωνήτρια στα «Επίκαιρα» της εποχής, άλλοι πανηγύριζαν και άλλοι δυσανασχετούσαν με την παγωνιά και το χιονόνερο.

«Μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον η συγκοινωνία στα βόρεια προάστια της Αθήνας, Κηφισιά. Ερυθραία, Δροσιά, διεξαγόταν με αντιολισθητικές αλυσίδες».

Το θερμόμετρο έδειχνε τότε 2 βαθμούς Κελσίου και οι Αθηναίοι έζησαν μια πρώιμη γεύση βαρυχειμωνιάς, κάτι που μάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επαναληφθεί, ειδικά στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής.