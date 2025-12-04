Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Είχε εντοπιστεί ύποπτη βαλίτσα στη Χαριλάου Τρικούπη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/12) στην ΕΛΑΣ, καθώς έξω από εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια, εντοπίστηκε μία παρατημένη βαλίτσα.

Η βαλίτσα κρίθηκε «ύποπτη», ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς να βρεθεί κάτι ανησυχητικό.

Σημειώνεται πως την Άμεση Δράση ειδοποίησε μία γυναίκα κάτοικος της περιοχής, που βρήκε τη βαλίτσα στον δρόμο.