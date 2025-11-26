«Καμπανάκι» από Τσατραφύλλια: «Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές» - Οι περιοχές σε «Red Alert»

Την ώρα που η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη σοβαρή κακοκαιρία ADEL αύριο Πέμπτη (27/11), η πρώτη φάση του κύματος κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

«Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του, παραθέτοντας χάρτες με τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από έντονες καταιγίδες μέχει και το Σάββατο.

«Σε Red Allert από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες», γράφει ο μετεωρολόγος, επαναλαμβάνοντας ότι «η Πέμπτη και η Παρασκευή είναι οι πιο δύσκολες ημέρες».

Αρναούτογλου: «Εκτεταμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών»

«Προσοχή (εκτός από τη δυτική Ελλάδα) και στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», εφιστά από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το πρωί.

«Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των παγκόσμιων αριθμητικών μοντέλων για το διάστημα από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης (απόψε) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκύπτει σαφές σήμα για εκτεταμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών σε αρκετούς Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ζώνη με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαινομένων που εκτείνεται από τον ορεινό όγκο πάνω από τη Ξάνθη και την ορεινή Ροδόπη προς τα ορεινά των Δήμων Δράμας Παρανεστίου και Παγγαίου», υπογραμμίζει ο Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του.

«Σε γειτονικές ημιορεινές και πεδινές ζώνες των Δήμων Ξάνθης, Νέστου, Καβάλας, Μύκης και Ιάσμου αναμένονται επίσης παρατεταμένες βροχοπτώσεις ενώ στα παράκτια τμήματα και στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης τα μοντέλα δίνουν γενικά φαινόμενα με μικρότερη ένταση αλλά με κατά τόπους σημαντικές εξάρσεις στις πιο εκτεθειμένες περιοχές», σημειώνει.

Οι περιοχές με κίνδυνο για πλημμύρες

«Η επανάληψη των φαινομένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχειλίσεις σε μικρά ρέματα και χειμάρρους που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους των Δήμων Μύκης Παρανεστίου Ξάνθης Νέστου και Παγγαίου προς τις πεδινές ζώνες των ίδιων Δήμων καθώς και κατά μήκος ποταμών με γνωστό ιστορικό πλημμυρών. Η παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις καταπτώσεις βράχων και διαβρώσεις πρανών στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο ιδίως στους Δήμους Νέστου, Ξάνθης, Μύκης, Παρανεστίου, Δράμας, Παγγαίου και Καβάλας αλλά και σε τμήματα των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών και Σαμοθράκης.

Σε αστικά κέντρα χαμηλού υψομέτρου Καβάλα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη δεν αποκλείονται επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά επεισόδια από υπερφόρτωση του δικτύου αποχέτευσης ιδιαίτερα αν σημειωθούν πιο έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου και συνεχίζει:

«Η ακριβής θέση της ζώνης με την εντονότερη δραστηριότητα μπορεί να μετακινηθεί κατά 20 έως 30 χιλιόμετρα δυτικότερα ή ανατολικότερα ανάλογα με την πορεία του συστήματος όμως σε όλα τα σενάρια οι Δήμοι Ξάνθης Νέστου Καβάλας Παγγαίου Παρανεστίου και Μύκης παραμένουν στο επίκεντρο. Με βάση τα παραπάνω θα είχε επιχειρησιακή αξία να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ετοιμότητας σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα με έμφαση στον έγκαιρο καθαρισμό ρεμάτων και φρεατίων στην ενίσχυση της επιτήρησης σε ευαίσθητα τμήματα του οδικού δικτύου και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που κατοικούν κοντά σε κοίτες ρεμάτων ή σε περιοχές με γνωστό ιστορικό πλημμυρών και κατολισθήσεων».