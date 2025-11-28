Στα λευκά ντύνονται τα χιονοδρομικά: Υπέροχο βίντεο από τον χιονισμένο Παρνασσό

Η κακοκαιρία ADEL επηρεάζει μεγάλο κομμάτι της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές ενώ στο «στόχαστρο» βρέθηκε και η Αττική.

Εκτός από τη βροχή όμως, το τελευταίο 24ωρο σημειώνονται και χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα σε αρκετά βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Τα χιονοδρομικά κέντρα ντύνονται σταδιακά στα λευκά και οι φίλοι των σπορ του χιονιού «ετοιμάζονται» ενόψει και της εορταστικής περιόδου.

Πανέμορφες είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο που τραβήχτηκε στο χιονοδρομικό του Παρνασσού το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν χθες και τις προηγούμενες ημέρες στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας στα Γρεβενά, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου στο Μέτσοβο αλλά και στο Πισοδέρι-Βίγλα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα από αύριο εξασθενούν και για κάποιες ημέρες θα επικρατήσει ήπιος καιρός, ωστόσο το πρώτο χιόνι που πέφτει σε κάποια χιονοδρομικά κέντρα είναι καλή «σοδειά» για τη συνέχεια.