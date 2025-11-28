Στο έλεος της κακοκαιρίας ADEL η Αττική - Κλειστά σχολεία, διακοπές ρεύματος και σβηστά φανάρια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Αττική η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε ολόκληρο το νομό από τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, με πολύ έντονα κύματα βροχόπτωσης, χαλάζι και ασταμάτητους κεραυνούς να συνθέτουν το σκηνικό του καιρού.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Δρόμοι και κεντρικές αρτηρίες μετατράπηκαν σε ποτάμια, σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ τα σχολεία σε κάποιους δήμους παρέμειναν κλειστά.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του Γιάννη Κέμμου για το flash.gr, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, μεγάλα προβλήματα καταγράφονται σε αρκετά σημεία του κέντρου από χαλασμένους σηματοδότες, ενώ όλα τα φανάρια περιμετρικά της πλατείας Ομόνοιας είναι σβηστά.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Πλημμύρισαν δρόμοι και φούσκωσαν ποτάμια

Πιο συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε νωρίτερα η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της οδού Πειραιώς, στο τμήμα μεταξύ Πέτρου Ράλλη και Χαμοστέρνας.

Λόγω πλημμύρας, διακόπηκε η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην αριστερή και μεσαία λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ο Κηφισός φούσκωσε, ξυπνώντας μνήμες από το παρελθόν, με το βίντεο που τραβήχτηκε στό ύψος της Λαχαναγοράς να είναι ενδεικτικό.

Σύμφωνα με την Τροχαία, υπερχείλισε ποτάμι στο Πικέρμι, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Χριστοφόρου από το ύψος της οδού Ξηνταρά έως το ύψος της οδού Βάκχου.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους οδικούς άξονες και κυρίως στον Κηφισό. Ακόμα, η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κοπή δύο δένδρων, εκ των οποίων το ένα στο Χαλάνδρι έχει πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Επίσης δέχτηκε 10 κλήσεις για πλημμύρες σε υπόγεια σε όλη την Αττική.

Κλειστά σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα παραμένουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

• Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

• Δήμος Ζηρού

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

• Δήμος Ερμιονίδας

• Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

* 14ο Νηπιαγωγείο

* 14ο Δημοτικό Σχολείο

• Δήμος Διονύσου

• Δήμος Πεντέλης

• Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

• Δήμος Γαλατά Πειραιά

• Δήμος Μεθάνων Πειραιά

• Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Χαλάζι σε πολλές περιοχές της Αττικής

Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες περιοχές της Αττικής, ενώ σε κάποιες από αυτές το χαλάζι παρέμεινε «στρωμένο» για αρκετές ώρες.

Έντονα φαινόμενα και πλημμύρες σε Τροιζηνία και Λακωνία

Στην περιοχή της Τροιζηνίας, λόγω έντονης βροχόπτωσης στο Κρανίδι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι ανέβηκε πολύ η στάθμη των υδάτων διακόπηκε η κυκλοφορία τους επαρχιακούς δρόμους Κρανιδίου- Κάμπου, Κρανιδίου- Αυλώνας και Κρανιδίου- Φούρνων.

Στα σημεία αυτά ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα, αλλά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι.

Σε μεγάλη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και στη Λακωνία, όπου ανέβηκε πολύ η στάθμη του ποταμού Ευρώτα, ενώ σε κάποιο σημείο υπερχείλισε, χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής έντονο πρόβλημα.