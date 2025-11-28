Απίστευτες εικόνες από την κακοκαιρία στο Μοσχάτο: Κόσμος περνά τον δρόμο πάνω σε... καρότσα

Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11) τους πολίτες που ήθελαν να μετακινηθούν με τον ΗΣΑΠ. Η έντονη βροχόπτωση από την κακοκαιρία ADEL προκάλεσε πλημμύρα στους δρόμους κάνοντας την πρόσβαση από και προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο αδύνατη.

Συνεργείο του δήμου επιστράτευσε την καρότσα ενός ημιφορτηγού για να τους περνούν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.

Κάποιοι μάλιστα πολίτες επιστράτευσαν την εφευρετικότητά τους για να μπορέσουν να περάσουν απέναντι, καθώς το ύψος του νερού ήταν μεγάλο. Άλλοι φορούσαν πλαστικές σακούλες πάνω από τα παπούτσια, ενώ άλλοι τα έβγαλαν προκειμένου να τα προστατεύσουν από το νερό.

Έκτακτο δελτίο - Μέχρι πότε και πού συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα

Την προέλασή της με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας συνεχίζει η κακοκαιρία Adel και την Παρασκευή (28/11).

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσιάστηκαν στην Αττική και τους δρόμους να γίνονται ποτάμια και τα οποία θα αρχίσουν να κοπάζουν από το μεσημέρι και μετά.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα