Απίστευτες εικόνες στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου: «Επιστρατεύτηκε» κλαρκ για την μεταφορά των πολιτών

Η επέλαση της κακοκαιρίας ADEL προκάλεσε για ακόμα μια φορά τα γνωστά πλημμυρικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Δρόμοι στο Μοσχάτο μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κατάσταση που οδήγησε σε απίστευτες εικόνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Βίντεο που εξασφάλισε το Flash.gr κατέγραψε τη στιγμή που πολίτες ανεβαίνουν σε ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) πατώντας πάνω στην παλέτα που είχε τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος -κρατώντας παράλληλα τις ομπρέλες τους- για να μπορέσουν να περάσουν απέναντι, χωρίς να βραχούν.

Νωρίτερα μάλιστα έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτου ο όγκος του νερού ήταν τόσο μεγάλος που η διέλευση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών γινόταν με μεγάλη δυσκολία.

Έτσι «επιστρατεύτηκε» ένα αγροτικό του Δήμου που παραλάμβανε πολίτες από το πεζοδρόμιο και τους μετέφερε σε καρότσα, στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Κάποιοι μάλιστα πολίτες φορούσαν πλαστικές σακούλες πάνω από τα παπούτσια, ενώ άλλοι τα έβγαλαν προκειμένου να τα προστατεύσουν από το νερό.

Ενδεικτικό, πάντως, της έντασης των φαινομένων που έπληξαν το πρωί την Αττική ήταν και οι εικόνες από τον Κηφισό, όπου η στάθμη του ποταμού είχε ανέβει σημαντικά, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

Δείτε βίντεο: