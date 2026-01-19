Ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων στα Τζουμέρκα: Ανησυχούν οι κατοίκοι - Καταστροφές σε σπίτια και χωράφια

Κατολισθήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων, στα Ιωάννινα. Μετά τις συνεχείς κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται. Όπως λένε οι κάτοικοι, ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος. Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια. Η πρόεδρος της κοινότητας, Νατάσα Θωμά, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως την Τρίτη 20 Ιανουαρίου αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.



Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

Δείτε χαρακτηριστικά πλάνα από το Arta2Day: