Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - Δυνατή νεροποντή αυτή την ώρα, πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία Adel θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27/11) και αύριο Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα.
Η κακοκαιρία Adel έφτασε και στην Αττική, όπου λίγο πριν τις 19.00 ξέσπασε δυνατή νεροποντή. Οι ουρανοί άνοιξαν και η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε σε ποτάμια τους δρόμους του λεκανοπεδίου, δημιουργώντας προβλήματα και κυκλοφοριακό χάος.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το καιρικό σύστημα με το όνομα Adel θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27/11) και αύριο Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
- Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.
- Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
- Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.