Σεισμός 3,8 ρίχτερ στην Ηγουμενίτσα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 21:40, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.

Σεισμογράφος / Φωτ.: Imago
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 21:40, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Ηγουμενίτσας και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 6,1 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κάνει επίσης λόγο για σεισμό 3,8 Ρίχτερ, τοποθετώντας το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης, με εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

