Ηγουμενίτσα: Μπλόκο σε νταλίκα με πάνω από 350 κιλά χασίς - Χειροπέδες σε 58χρονο

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 13 Σεπτεμβρίου στην Ηγουμενίτσα, 58χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή και μεταφορά κάνναβης, από περιοχή της Ισπανίας.



Ειδικότερα, ο 58χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με άλλες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά και 19 γραμμάρια κάνναβης.



Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το πρώτο 10ημερο του τρέχοντος μήνα, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας, ακτοπλοϊκά. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ρόλο στο συντονισμό της φόρτωσης και μεταφοράς των ποσοτήτων από την Ισπανία.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: