Ηγουμενίτσα: Άλλη μια πτώση σοβάδων σε δημοτικό σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες

Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σημειώθηκε σε σχολείο της Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Παρασκευής με σοβάδες.

Ευτυχώς οι μαθητές και οι δάσκαλοι δεν είχαν εισέλθει ακόμη στις αίθουσες για το μάθημά τους.

Ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί μόλις την περασμένη Τρίτη, με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να αντιδρούν για τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να διδάξουν.