Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών, δύο τραυματίες – Είχε ελεγχθεί το σχολείο πριν μια εβδομάδα

Εκδορές από την κατάρρευση σοβάδων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη υπέστησαν δύο παιδιά όπως καταγγέλλει ο σύλλογος εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό που συνέβη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Πόρτο Ράφτη την Τετάρτη (5/11), με αποτέλεσμα να χτυπήσουν δύο μαθητές έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου» στο Facebook.

«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια δύο μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους» αναφέρει ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του, ενώ αναμένεται η ιατρική διάγνωση από τους γονείς τους.

Μάλιστα όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά από έλεγχο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ). Συγκεκριμένα ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου και «υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά».

«Τα ταβάνια πέφτουν στα σχολεία μας από την κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση», τονίζει ο Σύλλογος, απαιτώντας άμεσο τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση ασφάλειας σε όλες τις σχολικές αίθουσες.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «επικίνδυνη και εγκληματική» την απαξίωση των σχολικών κτηρίων, κατηγορώντας την πολιτεία πως «παίζει με τις ζωές παιδιών και εκπαιδευτικών».

Δείτε την ανάρτηση: