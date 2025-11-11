Σοφία Ζαχαράκη: Να μας πει ο Πελετίδης αν θέλει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Συνέχεια στην αντιπαράθεση που άνοιξε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη. Η υπουργός Παιδείας μιλώντας στο Action 24 κάλεσε τον δήμαρχο της Πάτρας να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για τα σχολεία της πόλης του.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κώστα Πελετίδη και την κυβέρνηση ξέσπασε, την περασμένη εβδομάδα, όταν ο δήμος της Πάτρας αφαίρεσε τις ταμπέλες με τους χορηγούς του προγράμματος εκσυγχρονισμού σχολικών κτιρίων. Οι χορηγοί του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου με το οποίο γίνονται επισκευές και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων είναι οι τράπεζες.

Με αφορμή και τα τελευταία περιστατικά σε σχολεία στο Πόρτο Ράφτη και νωρίτερα σε σχολείο στην Ηγουμενίτσα, όπου έπεσαν σοβάδες με κίνδυνο για τη ζωή μαθητών και διδασκόντων έρχεται και πάλι στο προσκήνιο η συζήτηση για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων. «Συνεργαζόμαστε με τους δήμους για τις επισκευές σχολικών μονάδων» είπε η υπουργός Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με χορηγία από τις τράπεζες για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί με περίπου 100 εκατ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολείων κάθε χρόνο.

Με αφορμή την κίνηση του δημάρχου της Πάτρας να αφαιρέσει τις πινακίδες από σχολεία της Πάτρας που εκσυγχρονίστηκαν με χορηγίες τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» η υπουργός Παιδείας έριξε το γάντι στον Κώστα Πελετίδη καλώντας τον «να απαντήσει αν θέλει το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου στα σχολεία του».

Η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι για το θέμα της χρηματοδότησης της σχολικής στέγης αυτό είναι στην ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών και των δήμων. «Δεν χρηματοδοτεί το υπουργείο Παιδείας γιατί δεν έχει δικαιοδοσία» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα κενά στα σχολεία η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι από το 2019 έχουν διοριστεί πάνω από 48.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ ανήγγειλε ότι από σήμερα θα τρέξει το σύστημα για την Τρίτη φάση αναπληρωτών που μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθούν στη θέση προτίμησής τους.