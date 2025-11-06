Μαρινάκης για Πελετίδη: Όταν δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς θα αναβαθμίζουμε τα σχολεία

Άλλη μια φορά ανεβάζει τους τόνους η κυβέρνηση απέναντι στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να σχολιάζει την απόφασή του να «ξηλώσει» τις πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία.

Χαρακτηριστικά, σε βίντεο που ανήρτησε ο Π. Μαρινάκης αναφέρει: «Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας; Ακούστε τι έγινε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα. Πήγε ο δήμαρχος της πόλης να κατεβάσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι «κακές τράπεζες» έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων».

Και προσθέτει: «Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξηγεί στη συνέχεια τι είναι το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου υπογραμμίζοντας ότι «με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας. Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα. Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης».

Και καταλήγει λέγοντας ότι «όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».