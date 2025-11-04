Μαρινάκης για ΕΛΤΑ:«Ο Σκλήκας έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, η παραίτηση δεν είναι υπαναχώρηση»

Νέα δεδομένα για την κυβέρνηση στην υπόθεση των ΕΛΤΑ προκαλεί η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα έπειτα από τη θύελλα που προκλήθηκε εντός της ΝΔ με αφορμή το κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων κυρίως στην περιφέρεια.

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, μετά από την παραίτηση του κ. Σκλήκα, επανέλαβε ότι υπήρξε άστοχη επικοινωνιακά και επιχειρησιακά διαχείριση του σχεδίου που ανακοινώθηκε.

«Η παραίτηση είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και του κλίματος που δημιουργήθηκε μεταξύ των βουλευτών και των κομμάτων» είπε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας πως η κυβέρνηση γνώριζε για το κλείσιμο υποκαταστημάτων όπως συνέβη τρεις φορές στο πρόσφατο παρελθόν αλλά όπως είπε πως δεν ήταν γνωστό ούτε το χρονοδιάγραμμα, ούτε το πλαίσιο του σχεδίου όπως ανακοινώθηκε.

«Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση, το σχέδιο αυτό είναι ένα ένα σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Άλλο η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση».

Εξήγησε επίσης πως σε όποια σημεία κλείσουν υποκαταστήματα είτε θα υπάρξουν συμβεβλημένα καταστήματα, είτε σε διαβούλευση με την Ε.Ε. να υπάρξει εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.

«Θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, αυτό που έκανε λάθος η διοίκηση είναι ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο χωρίς διάλογο με τις κοινωνίες, τις κοινοβουλευτικές ομάδες, τους πολίτες και ανακοίνωσε εν μια νυκτί ότι κλείνουν 204 υποκαταστήματα» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως διευκρινίστηκε τα καταστήματα που έχουν κλείσει δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά, επανέλαβε όμως ότι για τα υπόλοιπα υποκαταστήματα θα γίνει σχεδιασμός μέσα από διάλογο με βασικό στόχο «κανείς πολίτης, κανείς συνταξιούχος να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

«Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, εκσυγχρονίζονται και πάνε στο σπίτι των πολιτών. Εννέα από τις 10 δουλειές των ΕΛΤΑ γίνονται κατ' οίκον και ενώ θα έπρεπε αυτό να κοστίζει 10% κοστίζει 42%» είπε ο κ. Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα για τα ΕΛΤΑ για τα οποία την ευθύνη έχει το Υπερταμείο.

Χαρακτηρίζοντας «μονόδρομο» τη μεταρρύθμιση, ο κ. Μαρινάκης κράτησε εκ νέου χαμηλούς τόνους αναφερόμενος στη στάση των βουλευτών της ΝΔ λέγοντας πως είναι λογικό να έχουν αγωνίες και πρέπει να μεταφέρουν στη Βουλή τους προβληματισμούς της κοινωνίας. «Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει βάλει πλάτη στα δύσκολα» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.