Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ στα ΕΛΤΑ

Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκαπαρενέβη με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για σειρά απευθείας αναθέσεων σε πολιτικούς φίλους».

Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ.



Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία.



Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους.