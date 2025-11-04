Πολιτική ΠΑΣΟΚ ΕΛΤΑ Νίκος Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ στα ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με δήλωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απαξίωσε τα ΕΛΤΑ.

Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκαπαρενέβη με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για σειρά απευθείας αναθέσεων σε πολιτικούς φίλους». 

Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. 

Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία. 

Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους.

