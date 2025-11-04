Συνάντηση Γεραπετρίτη - Γκίλφοϊλ - «Νιώθω σαν στο σπίτι μου» είπε στους δημοσιογράφους

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, είχε το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγη ώρα αφού επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Φτάνοντας στο Νεοκλασικό στη Βασιλίσσης Σοφίας, η κα Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε αρχικά τους δημοσιογράφους που την περίμεναν στον προαύλιο χώρο. «Με κάνετε να νιώθω σαν στο σπίτι μου» είπε και στη συνέχεια μπήκε στο κτίριο.

Εκεί την περίμενε ο κος Γεραπετρίτης ο οποίος την καλωσόρισε και της ευχήθηκε καλή αρχή στα νέα της καθήκοντα. «Μας πήρε λίγο καιρό για να ξαναβρεθούμε. Έχουμε πολλά να πούμε» της είπε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών με την ίδια να συμφωνεί.