Με το βλέμμα σττην ενέργεια οι συναντήσεις Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ Μπέργκαμ και Ράιτ

Σειρά πολιτικών επαφών υψηλού επιπέδου με αμερικανούς αξιωματούχους θα έχει αύριο, Τετάρτη (05/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει το πρωί η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ το απόγευμα θα υποδεχθεί, τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ. Οι διαδοχικές αυτές συναντήσεις, μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και σταθερού εταίρου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι υψηλόβαθμες επαφές του πρωθυπουργού γίνονται ενόψει της έναρξης της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με «οικοδεσπότη» τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη με την αμερικανική πλευρά αναμένεται να βρεθούν τα ενεργειακά ζητήματα, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας.

Η αμερικανική συμμετοχή στη φετινή Σύνοδο του P-TEC είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Στην Αθήνα αναμένεται, μεταξύ άλλων, ο Doug Burgum, Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Ουάσιγκτον, καθώς και ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright, Αντιπρόεδρος του ίδιου Συμβουλίου. Στην αμερικανική αποστολή θα συμμετάσχει επίσης ο ελληνικής καταγωγής Υφυπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Michael Rigas.