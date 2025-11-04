Από τα φώτα της Αθήνας στα ενεργειακά deals: Business after pleasure για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Business after pleasure για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι έτοιμη από τα φώτα των αθηναϊκών πάρτι να βουτήξει στα βαθιά νερά της διπλωματίας. Σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, μια κίνηση που αποτελεί τυπική, αλλά απαραίτητη, θεσμική πράξη για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.

Στη συνέχεια, η νέα πρέσβης θα περάσει στο ουσιαστικό κομμάτι της διπλωματικής της αποστολής, σε μια πρώτη σειρά επαφών με υψηλό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό βάρος. Στις 13:30 θα περάσει το κατώφλι του υπουργείο Εξωτερικών για να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα επισκεφθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός είχε την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε πρόσφατη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη/Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των συναντήσεών της με τον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ αναμένεται να βρεθούν τα ενεργειακά θέματα, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), με «οικοδεσπότη» τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ωστόσο, η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν ήταν καθόλου... τυπική. Πριν καν βάλει την επίσημη σφραγίδα της στην ελληνοαμερικανική διπλωματία, η πρώην εισαγγελέας και παρουσιάστρια έδειξε πως η «σκληρή» πολιτική μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με την κοσμική ζωή.

Η βαριά διπλωματική ατζέντα LNG και ενέργεια

Αυτές οι πρώτες «ανάλαφρες» εμφανίσεις έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη βαρύτητα της διπλωματικής ατζέντας που την περιμένει. Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον ΥΠ.ΕΞ. θεωρούνται κρίσιμες, καθώς προηγούνται της άφιξης τριών κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου, η Αθήνα θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), με «οικοδεσπότη» τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι εντυπωσιακή. Στην πρωτεύουσα αναμένεται ο Νταγκ Μπέργκαμ, που είναι υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ αλλά και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κάτι που αναδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στην ενεργειακή πολιτική της υπερδύναμης αλλά και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, που είναι αντιπρόεδρος του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, ο ελληνικής καταγωγής υφυπουργός των ΗΠΑ μάικλ Ρίγκας.

Η σύνθεση αυτή υπογραμμίζει την κεντρική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία συνδέει άρρηκτα την ενέργεια με την εθνική ασφάλεια, τη γεωπολιτική ισχύ και τη στρατηγική αυτονομία των ΗΠΑ.

Από τον Λευκό Οίκο στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το βαρύ θεσμικό και πολιτικό πρόγραμμα της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα που ξεκινάει σήμερα έρχεται σε πλήρη αντίστιξη με το πρώτο σαββατοκύριακο της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, που θύμιζε περισσότερο διακοπές χολιγουντιανού αστέρα, καθώς η νέα πρέσβης των ΗΠΑ πέρασε ένα σαββατοκύριακο γεμάτο λάμψη και κοσμικά πάρτι, μακριά από τα ψυχρό και τυποποιημένο διπλωματικό πρωτόκολλο.

Η Γκίλφοϊλ έδωσε το «παρών» στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια των Αμερικανών Πεζοναυτών, που φέτος πραγματοποιήθηκαν σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Οι κοσμικές της εμφανίσεις ολοκληρώθηκαν με μια δεξίωση σε πολυτελή κατοικία επιχειρηματία με φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη, επιβεβαιώνοντας πως η Γκίλφοϊλ είναι αποφασισμένη να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του αθηναϊκού high society.