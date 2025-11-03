Το συρτάκι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο πάρτυ με τον Αργυρό - «Δεν θα σας απογοητεύσω»

Το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, μετά από 7 μήνες αναμονής, έφτασε στη χώρα μας η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, προκειμένου να αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά της.

Το πρώτο της Σαββατοκύριακο στη χώρα ήταν ιδιαίτερα δραστήριο. Το βράδυ του Σαββάτου έδωσε το «παρών» στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών, που φέτος συνέπεσε με την άφιξή της στην ελληνική πρωτεύουσα. Η κ. Γκίλφοϊλ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Έλληνες αξιωματούχους και μέλη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Το συρτάκι της Κίμπερλι

Το βράδυ της Κυριακής, η νέα πρέσβειρα συμμετείχε σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση με οικοδεσπότη τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χόρεψε και συρτάκι μαζί με παρευρισκόμενους, σε μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα. Την συνόδευε ο γιος της, Ρόναν.

credits: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκαν επίσης μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, ανάμεσά τους οι υπουργοί Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής Χρήστος Σταϊκούρας.

credits: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί εδώ και καιρό για το επίσημο ντεμπούτο της στην Αθήνα.

credits: Γιάννης Κέμμος / flash.gr